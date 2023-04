Cu viteză și tupeu pe drumurile din Sălaj Un barbat din județul Alba a condus cu mult peste limita legala intr-un sat din Salaj, iar acum nu va mai putea șofa timp de patru luni. Duminica, 9 aprilie, in jurul pranzului, pe drumul național 1C, in localitatea Barsau Mare, a fost depistat in trafic un barbat de 27 de ani, din județul Alba, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 125 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare la 50 de kilometri pe ora. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 61 de ani din județul Mureș a furat bicicleta unui tanar din Cugir, lasata neasigurata. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 61 de ani din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Cugir dupa ce a furat bicicleta unui tanar de 23 de ani, lasata neasigurata in fața unui magazin din oraș. …

- Un barbat de 37 de ani, din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, este cercetat dupa ce si-a abandonat calul bolnav, care ulterior a decedat, potrivit Agerpres.''Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor au fost sesizati, vineri, de catre un barbat, din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, cu privire la…

- Spiderman din județul Alba: Un barbat s-a urcat pe un stalp și a distrus o camera de supraveghere din Sebeș. A fost trimis in judecata Spiderman din județul Alba: Un barbat s-a urcat pe un stalp și a distrus o camera de supraveghere din Sebeș. A fost trimis in judecata Un barbat din Sebeș a decis ca,…

- Drumarii au scos utilajele de deszapezire dupa ce meteorologii au anunțat Cod galben de ninsori abundente și viscol in mai multe zone din țara.N-au fost victime, insa circulatia s-a desfasurat pe banda de urgenta pana dupa miezul noptii. In Cluj, Satu Mare, Alba si Salaj pe toate sectoarele de drumuri…

- VIDEO| Proiect al unei hidroturbine pentru zonele izolate, realizat de un barbat din județul Alba. Sistemul poate oferi independența energetica totala VIDEO| Proiect al unei hidroturbine pentru zonele izolate, realizat de un barbat din județul Alba. Sistemul poate oferi independența energetica totala…

- INCOMPETENȚA SAU DELASARE… O noapte alba pentru vasluienii care au fost prinși, in drum de la București spre casa, de viscolul de la Buzau. Au stat in mașina, prinși in mijlocul viscolului mai bine de 20 de ore, fara apa, fara mancare și fara sa mearga la o toaleta. Un microbus cu pasageri din Vaslui…

- INCOMPETENȚA SAU DELASARE… O noapte alba pentru vasluienii care au fost prinși, in drum de la București spre casa, de viscolul de la Buzau. Au stat in mașina, prinși in mijlocul viscolului mai bine de 20 de ore, fara apa, fara mancare și fara sa mearga la o toaleta. Un microbus cu pasageri din Vaslui…

- In perioada 14.01.2023 – 20.01.2023 se vor desfașura doua transporturi cu depașiri pe traseul: Borș 2 PTF (județul Bihor) – A3 – DN19 – Satu Mare – DN19A – DN1F – Zalau – A3 – DN1 Cluj Napoca – DN1N – DN1C – Dej (județul Cluj). Vehiculele transporta cate o confecție metalica. Lațimea maxima a unui vehicul…