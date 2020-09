Cu tractorul prin Vătava, sub influența alcoolului La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești au oprit in trafic, pe DJ 154B, pe raza comunei Vatava, un tractor, condus de un barbat, de 63 ani, din aceeași comuna. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca vehiculul in cauza nu era inmatriculat. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 01.15, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au oprit in trafic, pe DC 68A, pe raza comunei Craciunești, un moped, condus de un tanar, de 19 ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda…

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Band au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Sancraiu de Mures, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate, se pare ca un barbat, de 44 de ani, din comuna Sancraiu de Mures, in timp ce conducea un…

- La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 01.20, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au oprit in trafic, pe DN15, pe raza comunei Sangeorgiu de Mureș, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca cel…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis luni, 24 august, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca la data de 21 august, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr .6 Brancovenești, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Reghin, sub coordonarea…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Ungheni au oprit in trafic, pe DC 67, pe raza comunei Adamuș, un autoturism condus de un barbat, de 35 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca cel in cauza figureaza cu dreptul de a conduce suspendat. Cercetarile…

- Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Brancovenesti au retinut pentru 24 de ore, la data de 07 iulie a.c., un barbat, cercetat pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 07.30, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Brancovenesti…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 6 Brancovenești au retinut pentru 24 de ore, la data de 7 iulie, un barbat cercetat pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la data de 2 iulie, in jurul orei 7.30,…

- La data de 21 iunie a.c., politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Petelea, au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza comunei Ibanești are loc un scandal, in urma caruia o persoana ar fi fost agresata. In fapt, din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca la aceeasi…