- Vineri, la ora 16.38, ISU Timiș a primit solicitarea de intervenție la un accident rutier, pe autostrada A1, km 472, in care au fost implicate 3 autoturisme, 1 camioneta și 1 autotren. La locul interventiei s-au deplasat: 1 ASAS, 1 ASPID, 2 ATPVM, 1 MOTO SMURD (14 subofițeri), 1 SMURD tip C, elicopterul…

- Accident rutier pe sensul catre Timisoara al autostrazii A1 Deva ndash; Timisoara, la kilometrul 373, in zona localitatii Ilia, judetul Hunedoara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Timisoara al autostrazii A1 Deva ndash; Timisoara, la kilometrul…

- Sapte persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc luni seara pe DN66, in afara localitatii Bretea Streiului, vinovat de producerea acestuia fiind, potrivit politistilor, un tanar de 23 de ani, din orasul Turceni, judetul Gorj, care a intrat pe contrasens din cauza vitezei…

- Romania nu va avea o conexiune rutiera integral pe autostrada intre Nadlac si Bucuresti pana in 2030, este concluzia unui raport al Curtii de Conturi a Uniunii Europene care a analizat un numar de opt proiecte mari de infrastructura finantate din bani europeni. Desigur, A1 nu a scapat de analiza, intarzierea…

- O noua gaura de peste 50 de milioane de euro in bugetul țarii, dupa ce constructorul italian al autostrazii Lugoj - Deva a caștigat procesul la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris. Mai mult, judecatorii au stabilit ca fostul contract inca este in vigoare. The post Gaura de 50 de milioane euro…

- „Dupa 6 ani de tergiversari, bâlbe, minciuni și fuga de responsabilitate, CNAIR decide sa faca fix ceea ce am cerut noi și specialiștii în tot acest timp: construirea celebrelor tuneluri «pentru urși» de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva, impuse de acordul de mediu…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, in jurul orei 11:00, pe Autostrada A1 Deva – Sibiu, in zona orașului Simeria. Conducatorul unui TIR a pierdut controlul volanului, a rupt parapetul median și a intrat pe sensul opus de mers. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane…

- Spitalul din Deva a intrat in carantina la sfarșitul lunii martie, dupa ce mai mulți medici au fost confirmați pozitiv.Intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Nelu Tataru, medicii sustin ca dupa testarea cadrelor medicale si delimitarea cazurilor de coronavirus, conducerea spitalului ar fi putut…