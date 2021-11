Cu ochii după extratereștri: Pentagonul își face un birou care să analizeze OZN-urile Pentagonul a anuntat infiintarea unui birou insarcinat sa adune si sa analizeze toate informatiile despre obiecte zburatoare neidentificate (OZN) observate de diverse arme din cadrul armatei americane, relateaza AFP. Acest ”Grup de sincronizare privind identificarea si gestionarea obiectelor aeriene” (AOIMSG) inlocuieste ”Celula de lucru cu prvire la fenomene aeriene neidentificate”, infiintata in august 2020 si incredntata atunci Marinei americane (US Navy), anunta intr-un comunicat publicat in noaptea de marti spre miercuri Departamentul american al Apararii. Biroul este plasat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest ”Grup de sincronizare privind identificarea si gestionarea obiectelor aeriene'', inlocuieste celula de lucru cu privire la fenomene aeriene neidentificate, infiintata in august 2020 si incredintata atunci Marinei americane (US Navy), anunta intr-un comunicat Departamentul american al Apararii.Biroul…

- Elaine Thomas, o inginera metalurgista americana, a falsificat timp de 30 de ani teste de rezistenta ale unui otel care se presupunea ca ar rezista unor presiuni intense in timpul imersiunii si unor temperaturi extreme, motiv pentru care submarinele nucleare ale Marinei americane (US Navy) au fost construite…

- Elaine Thomas, in varsta de 67 de ani, a pledat vinovata, luni, de frauda majora, la un tribunal in statul Washington (nord-vest), dupa ce a falsificat aceste teste cu scopul de a ascunde faptul ca otelul folosit nu raspundea intotdeauna criteriilor cerute de catre US Navy, a anuntat intr-un comunicat…

- China a denuntat joi o "manipulare" a SUA dupa publicarea unui raport al Pentagonului despre o accelerare mai mare decat se anticipa a programului nuclear al Beijingului, relateaza AFP. Intr-un raport publicat joi, Departamentul american al Apararii atrage atentia ca Beijingul poate deja lansa…

- Atacul american cu drona soldat cu moartea a zece civili afgani, intre care șapte copii, desfașurat pe 29 august la Kabul a fost o eroare tragica, dar nu a incalcat legile razboiului, a anunțat miercuri Departamentul american al Apararii

- Un cuplu american, un inginer al Marinei SUA și soția sa, a fost arestat sambata in Virginia de Vest și acuzat de spionaj nuclear pentru un guvern strain. Persoana careia ii furnizau informațiile era de fapt un agent FBI sub acoperire care ii platea cu criptomonede, a anunțat duminica, 10 octombrie,…

- Departamentul american al Apararii a facut publice date despre cei 13 militari ucisi in atentatul de la Kabul - 12 dintre ei aveau intre 20 si 25 de ani, iar cel de-al 13-lea avea 31 de ani. Printre ei se afla si o femeie care in ultimele zile avusese grija de copii afgani.