- Ilie Nastase a impartașit una dintre dramele care i-au marcat copilaria. Perioada in care Gheorghe Nastase, tatal sau, a fost inchis și batut de sportivi profesioniști și-a lasat amprenta asupra copilului de demult. Patru barbați și o femeie au furat toți sacii cu bani din mașina in care lucra Gheorghe…

- Brigitte și Florin Pastrama au o relație de aproape doi ani. S-au casatorit, dupa ce s-au indragostit la Ferma, iar acum iși doresc un copil impreuna. Din pacate, in relația lor de cuplu, lucrurile nu sunt chiar roz. Cei doi se jignesc, fara sa le pese de cei din jur. Așa s-a intamplt și in cadrul reality-show-ului,…

- Sever Dron a fost coleg cu Ilie Nastase și Ion Țiriac in echipa de Cupa Davis a Romaniei, dar relația cu cei doi este rece. Ba mai mult, fostul capitan nejucator al „tricolorilor” și-a permis sa il critice aspru pe Ilie Nastase. In special din cauza scandalului pe care Nasty l-a avut cu delegația Angliei,…

- Ilie Nastase (74 de ani) e pregatit sa devina din nou tata. „Nasty” a dezvaluit planurile pe care le are alaturi de Ioana Simion, cea care recent i-a devenit soție. „Ne gandim sa facem o fetița. Nu de alta, dar și ea (n.a - Ioana) mereu și-a dorit o fetița, care sa joace tenis. Facem a doua Halep”,…

- Sandra Izbașa și-a recunoscut de curand actuala relație. Celebra gimnasta traiește o poveste de dragoste cu actorul Razvan Banica. Iata insa cu ce nume cunoscute s-a mai iubit sportiva in trecut!

- Ilie Nastase (74 de ani) i-a raspuns prietenului Ion Țiriac, care afirma ca Nasty „e cel mai inteligent om de pe aceasta planeta și nu a muncit nicio zi in viața lui”. „Bancurile lui sunt vechi. Mai ajungeam eu numarul unu in lume daca nu aș fi muncit? Nu cred! In vremea mea ma luptam cu titani ai tenisului,…

- Lista depusa de social-democrații botoșaneni pentru noul Legislativ local din urmatorii 4 ani de zile are o mare absența in dreptul omului care a condus grupul PSD in plenul municipal timp de doua mandate.

- Despre cartea așteptata, cartea ”pe sub mana”, cartea buna ”la pachet” cu scrierile Tovarașului, cartea multiplicata, imprumutata, ascunsa. Despre prietenia cu librarul, recomandari, achiziții, traduceri. Despre cartea ”periculoasa” și despre cartea ”rușinoasa”.