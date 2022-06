Fostul sot al Laurei Codruta Kovesi. Toata Romania o cunoaste pe ea, dar putini au idee cine este, de fapt, Eduard. Cu ce se ocupa barbatul care a fost, candva, marea ei iubire? Se pare ca Bebe, asa cum mai este cunoscut, a avut ghinon si in dragoste, si in afaceri. Chiar si inainte sa se casatoreasca, era om de afaceri in Sibiu, dar afacerile lui nu erau deloc profitabile. Cu ce se ocupa in prezent? Cine este fostul sot al Laurei Codruta Kovesi. Cu ce se ocupa Eduard Laura Codruta si Eduard Kovesi s-au castorit in anul 2002. Au divortat in anul 2007, dupa doar cinci ani de mariaj. Codruta a ales…