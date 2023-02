Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum reușește sa faca foarte mulți bani. Iubita lui Gabi Badalau a fost invitata la emisiunea online „Fița cu Adița”, unde a spus cu ce se ocupa atunci cand nu este la atelierul ei de haine. Bianca Dragușanu a devenit cunoscuta dupa relația cu Catalin Botezatu și a reușit…

- Bianca Dragușanu a avut de-a lungul anilor relații cu mai mulți barbați celebri, iar vedeta marturisește ca de multe ori a ramas fara cadourile scumpe pe care le-a primit. Fosta soție a lui Victor Slav spune ca cei mai buni prieteni ai sai sunt banii. Invitata la emisiunea online „Fița cu Adița”, Bianca…

- In timp ce pe Bianca Dragușanu o duce in vacanțe exotice, Gabi Badalau platește o pensie alimentara de rușine celor doi baieți pe care ii are cu Claudia Patrașcanu. Sa spunem ca acești bani lui nu i-ar ajunge nici de un mic dejun in oraș cu iubita, la o carciuma in centru! Claudia Patrașcanu a marturisit…

- Fostul deputat roman, Cristian Rizea, a oferit informații bomba in dosarul fraților Tate. Acesta a prezentat o serie de legaturi care ar exista intre Gabi Badalau și milionari. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a vorbit pe o platforma de socializare despre situația fraților Tate, care au mari probleme…

- Vrea sa ii calce pe urme Biancai Dragușanu! In timp ce alte femei din Romania o condamna pe bomba showbiz-ului romanesc pentru intervențiile estetice pe care și le-a facut, o vedeta TV din Romania da carțile pe fața, recunoscand ca actuala iubita a lui Gabi Badalau a ”dat startul” operațiilor la noi…

- Bianca Dragușanu traiește de aproximativ un an de zile o poveste de iubire alaturi de Gabi Badalau. In urma o luna, omul de afaceri a divorțat de Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui, dupa aproape trei ani de procese. Acum, intr-un interviu pentru spynews.ro , Bianca Dragușanu a anunțat ce decizie…

- Craciun de coșmar pentru Bianca Dragușanu. Vedeta TV a ajuns la spital, in perfuzii, dupa masa Craciun. Iubita lui Gabi Badalau, fiul celebrului pesedist Niculae Badalau, a ajuns pe mainile medicilor de la o clinica privata. Dragușanu pare sa fi sarit calul cand a venit vorba de mancare, deși are…