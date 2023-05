Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, se afla printre concurenții care vor participa la cel mai dur reality-show, America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. Toata lumea il cunoaște pe Romica Țociu, insa puține persoane știu cine este fiul lui, dar mai ales cu ce se ocupa. Iata detalii despre Catalin…

- Cine sunt Laura Giurcanu si Sanziana Negru, noile concurente de la America Express 2024. Doar cateva zile ii despart pe cei care au acceptat provocarea de plecarea pe Drumul Soarelui. Noul sezon ii va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, un traseu dificil la capatul caruia așteapta un premiu in…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Noua echipe sunt pregatite pentru aventura vieții lor și vor avea parte de adevarate provocari intr-un nou sezon America Express - Drumul Aurului. S-au anunțat concurenții care vor participa in competiția de la Antena 1. Printre ei se numara Iulia Albu și partenerul ei, Mike, dar și Alexia Eram alaturi…

- Sezonul 6 America Express se apropie cu pași repezi. 9 perechi de vedete sunt pregatite sa porneasca in aventura vieții lor in cel mai provocator reality show din Romania. America Express ii va duce pe concurenți pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. In curand, la Antena…

- Ce vedete participa la America Express 2023 Noul sezon al reality show-ului America Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile insa vor incepe in curand, iar pregatirile sunt in toi. Noua perechi de vedete vor pleca in sudul Columbiei,…

- Se apropie cu pași repezi debutul unui nou sezon din „America Express” și echipa de producție impreuna cu producatoarea Mona Segall lucreaza pentru ca totul sa fie ca la carte. Se aude ca și anul acesta concurenții vor avea traseu prin Columbia, Ecuador și Argentina. Vor fi multe vedete, unele chiar…

- „America Express” este unul dintre cele mai urmarite show-uri de la Antena 1, iar recent, producatoarea Mona Segall a dezvaluit ca deja au inceput pregatirile pentru sezonul din 2024. Mona Segall și Robert Lionte- producatorii show-ului de la Antena 1- au fost invitați in podcast-ul lui Mihai Morar…