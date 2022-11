Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar vor…

- ”Imediat dupa 10 decembrie, deja suntem cu actele normative lucrate, astazi le-am avut in prima lectura, maine voi avea o noua lectura impreuna cu ministrul de Finante”, a declarat Budai, sambata seara, la un post TV, intrebat fiind cand incepe tiparirea taloanelor de pensii cu majorarile anuntate,…

- Este vacanța și pentru poștașii romani, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor batranilor este daca pensiile vor intarzia. In acest sens, directorul Poștei Romane, Valentin Ștefan a oferit lamuriri. „Prima zi de livrare va fi pe data de 2 decembrie, vineri, și apoi vom intra intr-un flux normal,…

- In luna decembrie pensile vor ajunge mai devreme la beneficiari, decat intr-o luna obișnuita, mai ales ca vin sarbatorile și vor fi mai multe zile libere. Marius Budai, ministrul Muncii, susține ca exista discuții in acest sens cu Poșta Romana, astfel incit livrarea pensiilor sa aiba loc cel tarziu…

- Marius Budai a cerut ca pensiile sa fie platite inainte de data de 5 decembrie, avand in vedere ca ar putea fi modificat calendarul din cauza unor zile libere.„Am avut o discuție cu directorul Poștei Romane, pe 2 decembrie era punte și se putea sa nu se plateasca pensiile ca e liber. Mulțumesc Poștei…

- Pensionarii peste 60 de ani cu pensii mai mici de 2.000 de lei vor primi, anul viitor, un sprijin de 1.400 de lei pentru plata facturilor, a anunțat ministrul Muncii Marius Budai. Acesta spune ca ajutorul va fi imparțit in doua tranșe, de cate 700 de lei fiecare, impactul bugetar fiind de 5 miliarde…

- Polițiștii din Chitila impreuna cu cei de la Serviciului de Investigații Criminale Ilfov l-au depistat in Ploiești pe barbatul in varsta de 20 de ani, banuit de comitera faptei de furt din data de 1 noiembrie, din autoturismul Poștei Romane, a unui sac, ce conținea suma de 278000 lei. Asupra barbatului…

- Comisia parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut, joi, proiectul privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), adoptat de Camera Deputatilor pe 20 septembrie, urmand ca saptamana viitoare sa fie dat raportul necesar dezbaterii in plenul Senatului. Amanarea raportului are drept cauza necesitatea…