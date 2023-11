Cu cât va crește și salariul minim! N-o să ne încapă în buzunar S-a deschis larg robinetul promisiunilor cu iz electoral. Dupa ce a anunțat cum ar urma sa creasca pensiile, premierul Marcel Ciolacu a facut o precizare și despre creșterea salariului minim. Pensiile vor crește de doua ori anul viitor! La 1 ianuarie cu 13.8% și la 1 septembrie prin aplicarea noii legi a pensiilor, care va elimina inechitațile. Pensii egale, pentru munca și contribuții egale. Acesta este principiul de baza pe care l-am stabilit astazi in Coaliție pentru noua lege a pensiilor, a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook. Intr-un comentariu lasat la propria postare, Ciolacu l-a informat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

