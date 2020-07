Stiri pe aceeasi tema

- Un alt subiect aflat pe masa Guvernului este referitor la cresterea salariilor profesorilor de la inceputul lunii septembrie a acestui an, dupa cum prevede Legea salarizarii, majorare care ar putea fi momentan amanata, au adaugat sursele citate. Citeste si: Scoala incepe cu noi reguli, la…

- Referitor la alocatiile pentru copii, acestea ar trebui dublate de la 1 august, in urma hotararii Curtii Constitutionale care a respins sesizarea Guvernului privind legea care anula decizia de amanare a majorarii. Astfel, potrivit legii promulgate de presedintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie, alocatiile…

- "Nu avem posibilitatea sa dublam alocatiile. Alocatiile au fost dublate in 2019 la legea bugetului. In momentul in care a fost adoptata legea, nu au fost prevazute sursele de bani. Legea a fost adoptata cand era legea bugetului de stat in vigoare", a declarat Ludovic Orban. Premierul…

- "Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte proiecte care au fost adoptate de Parlament fara punctul de vedere al Guvernului si fara o incercare de colaborare si deja am castigat…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Guvernul va sesiza la CCR legea privind dublarea alocatiilor. "Decizia pe care am luat-o este sa atacam la Curtea Constitutionala, pentru ca este un proiect in care nu sunt prevazute sursele de finantare, cum sunt multe alte…

- Ludovic Orban a numit drept ”pomeni” alocațiile copiilor, deși o alocație se acorda doar celui care este in viața. Dupa declarațiile scandaloase ale premierului, Guvernul a anunțat, oficial, prin vocea ministrului de Finanțe, Florin Cițu, ca nu va majora alocațiile, așa cum scrie in legea promulgata…

- Premierul Orban nu a putut preciza, insa, care va fi și procentul de creștere al pensiilor. „O sa dau raspunsul ca pensiile vor crește. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile, nu numai anul asta, ci anul viitor și anul care urmeaza…

- Intrebat daca pensiile vor creste cu 40 la suta din septembrie sau daca e in discutie varianta unei majorari mai mici, premierul Ludovic Orban a evitat sa raspunda concret. "Vom lua toate deciziile in functie de evolutia economiei si de resursele bugetare pe care le avem la dispozitie si mai…