Cu cât se închiriază în Cluj Napoca o garsonieră care are dormitorul în bucătărie. "Din pat amesteci în tigaie" Cu cateva saptamani inainte de deschiderea unui nou an universitar, cand studenții cauta locuri de cazare, chiriile se scumpesc. Cluj Napoca este unul dintre orașele renumite pentru prețurile mari de pe piața imobiliara. Dupa celebra garsoniera de 11 metri patrați devenita faimoasa pe internet atunci cand a fost scoasa la inchiriat cu 200 de euro, o noua garsoniera oferita spre inchiriere a devenit cunoscuta datorita dormitorului care se afla, practic, in bucatarie. Garsoniera este inchiriata la prețul de 450 de euro, tarif perceput undeori pentru apartamente cu 2 sau chiar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

