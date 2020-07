Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede cresterea alocatiilor cu 20% de la 1 septembrie. „Ministerul Muncii va prezenta astazi proiectul de OUG care prevede in mod expres dublarea alocatiilor pentru copii, 300 de lei pentru copii intre 2 si 6 ani si 600…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea Guvernului privind amanarea dublarii sumelor privind alocațiile copiilor. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 14 ianuarie 2020, legea ce prevedea dublarea alocatiei de stat pentru copii, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii…

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. Șeful Cancelariei a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele care se intorc in țara, din zone turistice sau din alte țari, sa intre in izolare la domiciliu. Guvernul a decis, […]…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Daca va fi promulgata de seful statului, Guvernul va fi obligat sa aplice majorarea, deși liderul deputaților liberali a declarat, la scurt timp dupa…

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta, transmite Agerpres. Curtea Constituționala a aratat, printr-o decizie din 6 mai, ca drepturile…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa…