Povestea din popularul serial “Squid Game”, difuzat de Netflix, se pare ca nu este atat de departe de realitatea pe care traiesc in fiecare zi sud-coreenii. Serialul “Squid Game” spune povestea unui grup de 456 de sud-coreeni care, sub povara unor datorii uriașe, participa la un turneu de jocuri pentru copii mortale pentru a caștiga marele premiu de 38 de milioane de dolari. “Aș muri pentru aceasta suma“, a declarat sud-coreeanul Kim, pentru Insider . “Ma consider norocos ca am reușit sa imi țin datoria sub 50.000 de dolari”, afirma Kim, aratandu-le jurnaliștilor de la Insider ultimele sale documente…