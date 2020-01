Cu acest schelet pe locul din dreapta circula un șofer din SUA. Care este motivul Barbatul a a lamurit imediat situatia dupa ce le-a marturisit politistilor ca a luat un schelet fals, pe care l-a si imbracat, astfel incat sa para ca langa el in masina se afla o alta persoana. Soferul a trecut prin acest deranj pentru a putea circula pe o banda destinata exclusiv masinilor care au mai multi pasageri (HOV lane, n.r.) si care, de regula, este mult mai libera, relateaza NBC News. Masina avea geamuri fumurii, astfel ca soferul spera ca politist (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

