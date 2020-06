Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre cum seria de desene animate "The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros, in asa fel incat personajele principale nu vor mai folosi arme de foc. De exemplu, Elmer va folosi o coasa, in loc de pușca, pentru a-l fugari pe Bugs Bunny. …

- Cristian Tudor Popescu a declarat, vineri, in emisiunea "Cap Limpede", de pe Digi24, ca inlocuirea puștii cu o coasa in mainile personajului de desen animat Elmer Fudd, care il vaneaza pe Bugs Bunny, este o "demența totala". Gazetarul spune ca acest lucru se intampla, deși n-au fost interzise armele…

- Seria de desene animate „The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros. In noile desene animate, care au fost lansate pe platforma HBO Max, personajele Elmer Fudd si Yosemite Sam nu vor mai avea arme. Fudd nu va mai purta o arma mai mare decat el iar Sam nu va mai avea pistoalele... View…

- Seria de desene animate „The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros., acestea fiind adaptate „sensibilitatilor moderne”. Personajele principale nu vor mai folosi arme de foc. De exemplu, Elmer va folosi o... coasa, in loc de pușca, pentru a-l fugari pe Bugs...

- Seria de desene animate „The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros., acestea fiind adaptate „sensibilitatilor moderne”. Personajele principale nu vor mai folosi arme de foc. De exemplu, Elmer va folosi o... coasa, in loc de pușca, pentru a-l fugari pe Bugs Bunny.

- Rusia a inregistrat un nou record negativ de imbolnaviri cu coronavirus pentru ultimele 24 de ore. Este vorba despre 4.070 de cazuri noi.Totodata Rusia a anuntat ca numarul total al imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns la 32.008 de contaminari, potrivit themoscowtimes.com. De asemenea, 273 de persoane…

- Maternitatea Odobescu din Timișoara a intrat in carantina dupa ce cinci asistente au fost confirmate cu noul coronavirus. Cadrele medicale au ramas alaturi de femeile și bebelușii internați, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX, marți seara,…

- Decizie radicala luata de Grupul Strategic: municipiul Suceava și opt localitați limitrofe au intrat in carantina totala. Anunțul a fost facut de ministrul de interne, Marcel Vela, care a prezentat Ordonanța militara nr.6 ce face referire la aceasta masura excepționala. In municipiul Suceava au fost…