- Liderul ALDE sustine ca atacurile presedintelui au ca scop sa-i determine pe social-democrati sa depuna o moțiune de cenzura, pentru ca guvernul lui Ludovic Orban sa pice a doua oara, iar PNL sa nu deconteze la alegerile parlamentare situația dezastruoasa in care se afla Romania. "Mi se pare…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca proiectul de lege al Guvernului Orban privind carantinarea si izolarea este „un alt zombi legislativ” si ca va invita in Parlament societatea civila pentru a repara „haosul PNL”. „Guvernul Orban naste un alt zombi legislativ si ne…

- „Iohannis vindea tarii iluzii de pe terenul de golf, dar in realitate, Orban si Citu ingropasera economia. Ei s-au imbogatit pe trei vieti, noi vom plati trei generatii!”, a scris Marcel Ciolacu, marti, pe Facebook. El face o trecere in revista a sumelor pe care le pierde statul roman de la instalarea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a scris, pe Facebook, despre ceea ce a facut PBL cu starea de alerta."Prima zi fara stare de alerta va fi ultima zi a Guvernului Orban! Ceea ce a facut Guvernul in privința starii de alerta este un abuz inimaginabil in orice democrație.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat, miercuri, pe membrii Executivului ca sunt ”niște petarde economice” și ca ”acest guvern de incompetenți a intors Romania cu doi ani și jumatate in urma”, deoarece rata șomajului, potrivit INS, crescut pana la 4,8%.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca partidul sau, dar si aliati politici, vor depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, însa dupa starile de urgenta si alerta. El mai susține ca "ar fi de bun simț" ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze."Lucram…