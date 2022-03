Gazeterul Cristian Tudor Popescu a comentat evenimentul de la Moscova, cu peste 100.000 de oameni stranși la tribunele stadionului Lujniki, in fața carora președintele Vladimir Putin a justificat razboiul din Ucraina. El a comparat Rusia cu Romania sub Ceaușescu și Germania lui Hitler, susținand ca nu știe cand se va termina acest razboi „care urmarește […] The post CTP, despre apariția lui Vladimir Putin: ‘Kremlinul i-a intrerupt discursul lui Dumnezeu’ appeared first on IMPACT .