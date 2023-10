CTP, declarații controversate. Credincioșii-pelerini la racla Sf. Parascheva, comparați cu teroriștii-sinucigași. „Ce deosebire este?” Gazetarul Cristian Tudor Popescu și-a asigurat „din plin” prim-planul, dupa recente reclarații care au iscat controverse in spațiul public. In cadrul unei emisiuni denumite „Cap la Cap”, realizate in colaborare cu Recorder, CTP a facut o comparație care nu a fost trecuta cu vederea de mulți dintre cei care au auzit afirmațiile jurnalistului. Declarațiile sale […] The post CTP, declarații controversate. Credincioșii-pelerini la racla Sf. Parascheva, comparați cu teroriștii-sinucigași. „Ce deosebire este?” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu, autointitulat gazetar și scriitor, a inceput cu un derapaj grav noua emisiune realizata in colaborare cu publicația Recorder. CTP susține ca teroriștii jihadiști care comit atentate sinucigașe cu gandul la „72 de virgine in paradis” sunt la fel ca ortodocșii care merg in pelerinaj…

- Manifestarile religioase organizate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2023, a adus la Iași un numar record de pelerini, comparativ cu anii anteriori. Prin efortul depus de personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in sistem integrat, conform competențelor,…

- Credincioșii o sarbatoresc in aceasta zi pe Sfanta Parascheva. An de an, hramul acesteia transforma Iasiul in cel mai mare centru de pelerinaj din tara. Peste 200.000 de oameni s-au inchinat in ultima saptamana la racla sfintei.

- Peste 35.000 de credincioși au stat la rand pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, de la Catedrala Mitropolitana din Iași. Coada s-a intins pe o distanța de patru kilometri, iar timpul de așteptare era de 12 ore, anunța News.ro.

- Pelerinaj la Iași. Peste 60.000 de pelerini au trecut prin fața raclei Sfintei Cuvioase ParaschevaPeste 60.000 de persoane au trecut pe la baldachinul din curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru a se inchina si ruga la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea…

- Aproximativ 17.000 de pelerini au trecut sambata pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.Potrivit gruparii de jandarmi din Bacau, care asigura ordinea in timpul manifestarilor, sambata dupa amiaza, la coada sunt peste 9.000 de pelerini,. Racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost…

- Sfanta Parascheva 2023 este sarbatorita de credincioși pe data de 14 octombrie. Autoritatile estimeaza ca aproximativ 350.000 de persoane vor participa la pelerinajul religios de la Iasi, moastele Sf. Cuvioase Parascheva urmand a fi scoase, sambata dimineata, din incinta Catedralei Mitropolitane.

- Intr-un mesaj video postat pe contul de Facebook al primariei din Crevedia, Florin Petre spune ca este o fire emotiva, iar tragedia produsa sambata seara l-a afectat si mai tare, astfel ca s-a pierdut complet. Primarul spune ca in realitate nu a știut niciodata despre activitatea firmei Flagas, iar…