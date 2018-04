CSU Craiova favorita in semifinala cu FC Botosani, din Cupa Romaniei La 25 de ani de la castigarea ultimului trofeu, "Campioana unei mari iubiri" are sanse reale sa castige Cupa Romaniei. In cazul in care oltenii trec de FC Botosani, vor intalni in finala una dintre echipele Gaz Metan Medias sau AFC Hermannnstadt, ambele adversare fiind, cel putin teoretic, destul de accesibile.



Partida tur, dintre CSU Craiova si FC Botosani, urmeaza sa se joace joi, 19 aprilie 2018, la ora 20:30, pe "Noul Ion Oblemenco" din Craiova, returul fiind programat pe 9 mai, la ora 17:30.



Asa cum ii stim, oltenii promit sa umple modernul stadion de 60 de milioane de…

Sursa articol si foto: business24.ro

