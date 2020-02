Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia belarusa Tsmoki Minsk, iar campioana CSM Oradea a fost depasita, in deplasare, de israelienii de la Ironi Ness Ziona, in penultima etapa a grupei J din FIBA Europe Cup potrivit news.ro.La Cluj-Napoca,…

- CSM Lugoj s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost invinsa in deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), in mansa a doua a saisprezecimilor de finala. CSM Lugoj, victorioasa in…

- Duminica 15 decembrie, de la orele11:00, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier din Sighet, se va disputa etapa cu numarul 5 din cadrul Campionatului National de Volei feminin cadete. Echipa de volei a Clubului Sportiv Scolar din Sighet va intalni la fileu echipa similara a Clubului sportiv…

- Paris Saint-Germain continua parcursul reusit in prima liga de fotbal a Frantei. Detinatoarea titlului a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia FC Nantes, in etapa a 16-a din Ligue 1 si a repurtat a treia victorie la rand.

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup, scrie news.ro.Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-20, 25-13. Mansa retur va avea loc in 17 decembrie, iar castigatoarea din…

- CSM Targoviste a fost invinsa de formatia maghiara Fatum Nyiregyhaza, cu scorul de 3-2 (25-22, 25-17, 27-29, 24-26, 15-10), marti, in Sala Sporturilor din Targoviste, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei CEV la volei feminin. Formatia oaspete a obtinut victoria dupa doua ore si 17 minute…

- In primul meci al grupei C, tricolorele au cedat la scor in fata Spaniei, 16-31 (9-16), iar in al doilea au invins Senegalul, scor 29-24 (15-12). In continuare, programul echipei tricolore, antrenata de Tomas Ryde si Costica Buceschi, este urmatorul: Romania – Muntenegru (4 decembrie, 8.00) si Romania…

- Echipa feminina de volei SCM „U” Craiova va disputa sambata, de la ora 11.00, partida contra formatiei Sighetu Marmatiei. Partida care conteaza pentru etapa a 6-a din Divizia A2 Vest se va disputa in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”, din Craiova. Trupa antrenata de Lucian Zlotea ocupa inaintea…