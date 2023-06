Stiri pe aceeasi tema

- CAMPIONI… Fotbalul barladean are viitor. O demonstreaza rezultatele foarte bune obținute de clubul Juniorul Barlad in turneele amicale. Grupa 2013, antrenata de Ovidiu Mangu, a cucerit marele trofeu la turneul Gold Cup – Piatra Neamț, dupa ce a invins in finala CS Pietricica Piatra Neamț, scor 4-1.…

- Un barbat din Cajvana, județul Suceava a fost resuscitat la fața locului și apoi a fost preluat de o ambulanța care l-a transportat la Spitalul Sf. Spiridon, a murit duminica seara, scrie Monitorul de Suceava. In stare grava este un alt barbat din microbuzul marca Volkswagen LT, al carui șofer a provocat…

- O fetita de 4 ani din judetul Suceava a fost transferata cu elicopterul SMURD Iasi la Bucuresti, cu arsuri pe 60 la suta din suprafata corporala. „Fetița de 4 ani din Vicovul de Sus, transferata cu ESA Iasi la București la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cu arsura de 50-60% pe suparafata corporala…

- LIDERI… RC Barlad invinge CSM Bucovina Suceava, scor 72-18, și revine pe primul loc in Grupa a 3-a a Ligii Naționale de rugby. Dupa patru meciuri, barladenii conduc in clasament, cu 16 puncte, urmați de RC Gura Humorului, 14 puncte. In etapa a 6-a a Ligii Naționale de rugby, RC Barlad a jucat, pe teren…

- LA START… Caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal, CSM Vaslui, s-a calificat in faza regionala a competiției și va debuta pe 12 iulie. Meciurile din faza grupelor se vor disputa pe 12, 15 și 19 iulie 2023. CSM Vaslui a caștigat pentru a cincea oara consecutiv faza județeana a Cupei Romaniei…

- SPERANȚE… Juniorii U17 de la LPS Vaslui, meci decisiv pentru calificarea in optimile de finala ale Campionatului Național de fotbal. Dupa eșecul de pe teren propriu, 0-3 cu City Iași, baieții lui Mihai Tataru au ramas pe locul 2, cu 39 de puncte, și au nevoie de o victorie in ultima etapa, cu LPS Suceava,…

- 5 LA RAND… CSM Vaslui a spulberat-o pe Comstar Vaslui in finala Cupei Romaniei – faza județeana, scor 9-1 (6-0), și iși adjudeca cel de-al cincilea trofeu consecutiv. CSM-ul nu i-a dat nicio șansa concitadinei Comstar Vaslui și s-a impus la un scor ce ne scutește de la prea multe comentarii. Debutul…

- SUCCES… Etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin a fost cum nu se poate mai favorabila echipei CSM Vaslui. Baieții pregatiți de Bogdan Pralea și Sebastian Hagiu au trecut sambata, cu scorul 29-27 (16-14), de Politehnica Timișoara, in vreme ce CSU Suceava a pierdut cu Turda (28-29), iar CSM…