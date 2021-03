Stiri pe aceeasi tema

- In Liga secunda de fotbal, sambata, s-au disputat 5 partide din cea de-a 19-a etapa: Metaloglobus București-SCM Gloria Buzau 5-1, Pandurii Tg.Jiu-ASU Poli Timișoara 1-1, Farul Constanța-ACS Comuna Recea 3-2, CSM Reșița-CSM Slatina 1-1, Ripensia Timișoara-Viitorul Pandurii Tg.Jiu 0-2 In primele jocuri,…

- Dupa ce vineri FCU Craiova a inregistrat o infrangere in Ardeal, sambata au intrat in dreptunghiul verde și celelalte reprezentante ale Olteniei din Liga 2 . Iata rezultatele inregistrate in runda 19 și programul meciurilor ramase de jucat: Joi, 11 martie: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiesti 0-0.Vineri,…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XIX-a a Ligii a II-a: Metaloglobus – Gloria Buzau 5-1 Citește și: Medicul Razvan Constantinescu reacționeaza la atacul lui Florin Cițu: ‘Pramatia aia schizoida m-a facut terorist’ Pandurii Lignitul Targu Jiu –…

- ACSF Recea a invins luni, 8 martie, pe teren propriu, formația Universitatea Cluj, scor 1-0 (0-0), intr-un joc contand pentru etapa a 18-a a Ligii a II-a la fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Marius Coman din lovitura de la 11 metri, in minutul 57. O victorie care aduce trei puncte pentru…

- REȘIȚA – CSM Reșița va intalni duminica, 7 martie, de la ora 11:00, in deplasare, formația Viitorul Pandurii Targu Jiu, in etapa a XVIII-a a Ligii 2! Rosso-nerii vin dupa doua infrangeri consecutive, la Miercurea Ciuc cu Csikszereda (scor 0-2) și acasa cu Dunarea Calarași (0-1). Viitorul Pandurii este…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 27 februarie, de la ora 11:00, pe stadionul „Mircea Chivu”, partida cu Dunarea Calarași, programata in etapa a XVII-a Ligii 2! Rosso-nerii au avut un inceput modest de campionat, in prima etapa din 2021 pierzand, 0-2, in deplasarea de la Cskiszereda Miercurea Ciuc,…

- Rezultate inregistrate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Resita 2-0 Citește și: Marian Ceaușescu l-a intampinat pe Ioan Niculae la sosirea pe aeroport! ‘Pușcariașule, sa stai acolo pana imi vad eu ceafa!’ . Aerostar Bacau – Unirea Slobozia…

- Liga 2 se reia in aceasta saptamana, cu etapa a 16-a. Primele doua confruntari vor avea loc ceva mai devreme, nu la sfarșitul saptamanii, odata cu restul partidelor. Astfel, maine de la ora 15.00, ASU Poli Timișoara primește vizita echipei Gloria Buzau. Apoi, de la ora 17.00, Viitorul Pandurii o intalnește…