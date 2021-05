Marius Museanu a fost numit, miercuri, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in functia de sef al Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel. "Sectia pentru procurori a CSM a hotarat numirea in functia de procuror militar sef al Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel a colonelului magistrat Marius Museanu, procuror militar in cadrul acestei unitati de parchet, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 13 mai (unanimitate)", potrivit minutei deciziei. AGERPRES/(AS…