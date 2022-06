Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj are schimbari importante in lot, aproape ca in fiecare pauza competitionala. Performera judetului din eurocupe va aborda noul sezon din A1 cu noi sperante la primele locuri. Clubul a anuntat azi doua achizitii importante, reveniri in fapt, cele ale Ramonei Rus si Daianei Roman. „Doua dintre…

- Liderul incarcerat al opoziției ruse Aleksei Navalnii, 46 de ani, a fost transferat din inchisoarea de maxima securitate in care se afla pana acum intr-un loc necunoscut, a declarat, marti, un consilier de rang inalt, citat de Reuters.„Unde este Aleksei in prezent si in ce colonie este transferat, nu…

- Razboiul din Ucraina a intrat intr-o faza localizata, intensificata și de uzura. Deși statele UE și NATO nu dau semne formale de razgandire, ele sunt deja afectate de inflație și resimt impactul economic global al conflictului curent. Iata un moment de care Putin nu trebuie sa profite. Urmaresc pagina…

- UPDATE 2 Administratia Vladimir Putin a acuzat, marti, tarile occidentale ca vor instalarea in Rusia a unui regim pe care sa il poata controla, conform publicatiei Il Sole 24 Ore. „Occidentul incearca sa creeze conditiile pentru instalarea in Rusia a unui regim pe care sa il controleze, cum s-a intamplat…

- In cadrul unei analize punctuale, Laurence Kotlikoff, profesor de economie la Universitatea din Boston, a pus in balanța acțiunile de pana acum intreprinse in Ucraia. In analzia sa, publicata in „The Hill”, respectabilul profesor vorbește despre cu ar trebui ajutata Ucraina in aceste zile, spunand ca…

- Marine Le Pen, candidata formatiunii Mobilizarea Nationala (extrema-dreapta) in scrutinul prezidential din Franta, a pledat miercuri pentru „o apropiere strategica intre NATO si Rusia, imediat dupa ce razboiul ruso-ucrainean se va incheia printr-un tratat de pace”. Este interesul Frantei si al Europei,…

- Potrivit unui comunicat al Senatului transmis, miercuri, AGERPRES, s-au mai discutat subiecte care privesc consolidarea relatiei bilaterale dintre Romania si Franta, precum si teme aflate pe agenda internationala, o atentie deosebita fiind acordata colaborarii in domeniul apararii, in contextul agresiunii…