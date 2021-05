Stiri pe aceeasi tema

- A fost stabilit țintarul Cupei Romaniei la masculin, ediția 2021, care se va desfașura intr-o singura saptamana. Vor fi trei tururi inainte de turneul final, cinci echipe vor fi exceptate de la primul tur, toate jocurile urmand sa se desfașoare in București in perioada 24-30 mai. Iata programul jocurilor.…

- Minaur Baia Mare a ocupat locul 3 in Final Four-ul EHF European League, dar are inca șanse sa caștige titlul in Romania. In Maramureș, toata lumea viseaza la o noua participare in Liga Campionilor CSM București și Minaur Baia Mare sunt echipele care se lupta la titlu in Liga Florilor. Echipa lui Adi…

- CSM București, SCM Rm. Valcea și Minaur Baia Mare se urmaresc in drumul spre titlu. In prima etapa a returului, la Bistrița, toate au caștigat ieri. Minaur a avut cele mai mari emoții cu Zalaul lui Tadici In Saptamana Patimilor, handbalistele din Liga Florilor au de facut un adevarat maraton. Au de…

- Marți și miercuri, Sala Polivalenta din București a fost gazda jocurilor din ultima etapa a turului din Liga Florilor MOL. Intrecerea interna va fi din nou intrerupta pentru jocurile echipelor naționale (calificari la turneul final al Campionatului Mondial care va avea loc anul acesta in Spania). CS…

- Adrian Vasile a anunțat lotul Romaniei pentru dubla cu Macedonia de Nord, in barajul de calificare la Campionatul Mondial din decembrie 2021. Partida tur este programata pe 17 aprilie, in București, iar returul, pe 21 aprilie, la Skopje. Selecționerul naționalei a convocat 20 de handbaliste pentru aceasta…

- Handbalistele din Mioveni incheie in forța turul Campionatului Național de Handbal Feminin, Liga Florilor. In etapa XV-a vor juca cu CSM București care este lider in Liga Florilor, cu 37 de puncte, urmata de Minaur Baia Mare cu 34 puncte și de SCM Rm. Valcea cu 33 puncte. Citește și Situația epidemiologica…

- Marți și miercuri, la Sf. Gheorghe, s-au disputat jocurile etapei a 14-a din Liga Florilor MOL, penultima din tur. CS Minaur s-a impus fara probleme in jocul cu Activ Ploiești, a obținut toate punctele și iși pastreaza astfel poziția a doua in clasament, venind la trei puncte de lidera la zi, CSM București.…

- Handbalistele Cristina Neagu (CSM Bucuresti) si Kristina Liscevic (SCM Rm. Valcea) au primit premiul pentru "cea mai buna jucatoare", respectiv "cea mai buna jucatoare straina" a editiei 2019-2020 a Ligii Nationale, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Handbal. "Federatia Romana…