- Cupa Romaniei pentru seniori la lupte s a disputat la Targu Mures, iar printre cei care au luat medalie se numara si Nicusor Vasilica Manolache, de la CS Farul Constanta.Luptatorul a concurat la categoria 60 kg si a urcat pe treapta a treia a podiumului, intrand in posesia medaliei de bronz.Nicusor…

- George Prodan, luptator in cadrul Clubului Sportiv Scolar Zalau, continua seria rezultatelor de exceptie. Dupa ce a castigat Cupa Romaniei si a devenit Campion Balcanic in vara acestui an, sportivul antrenat de Gheorghe Panc a cucerit aurul la Campionatul National, desfasurat in perioada 9 – 11 noiembrie,…

- O noua medalie pentru David Popovici. Astazi, sportivul a caștigat medalia de aur in proba de 50 m liber din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care se desfașoara la Otopeni.

- Luptatorii legitimați la ACS Lupte BSG Targu Mureș, au reprezentat Romania și au incheiat cu succes puternicul concurs internațional de lupte, Cupa „Neurokup" din orașul Goce Delcev, Bulgaria. La acest eveniment au participat nu mai puțin de 400 de sportivi din 8 țari și numeroase cluburi din Bulgaria.…

- Sportivul roman Alexandru Matei a castigat medalia de aur la categoria 60 kg, sambata, la Cupa Europeana de judo de la Malaga (Spania), dupa ce l-a invins in finala pe olandezul Bart Weling.Matei (20 ani) a trecut in primul tur de spaniolul Mateo Garcia Vicente, in optimi l-a invins pe britanicul Nordine…

- Sportivii sectiei de lupte de la CSM Constanta au avut evolutii remarcabile in cadrul Campionatului National Individual Under 20, care s a desfasurat la Targu Mures. Luptatorii si au adjudecat sapte medalii, dintre care patru de aur si trei de argint. Campioni nationali au devenit Valentin Sandu, la…

- In urma Campionatul Național Individual de Lupte U15 și U20 care tocmai s-a incheiat, sportivii din cadrul ACS Lupte BSG Targu Mureș a cucerit o salba de medalii, mai exact patru medalii de aur, doua de argint și patru de bronz. Potrivit reprezentanților ACS Lupte BSG Targu Mureș, laureații ediției…

- La București, a avut loc in week-end-ul 19-20 august, Campionatul Național de Atletism pentru Veterani, Campina fiind reprezentata de Viorel Savu, sportiv legitimat, in ciuda varstei, la CSS ”Constantin Istrati” Campina.