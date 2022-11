CSM Alexandria înfrântă de U Cluj în Cupa României. Final tragic pentru teleormăneni CSM Alexandria – U Cluj, din etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei, s-a incheiat cu o infrangere dura pentru elevii lui Ștefan Odoroaba. Ardelenii au dominat partida pe toata durata jocului. In minutul 30, defensiva Alexandriei a cedat, iar Haita a inscris la vinclu. Mai apoi, au urmat doua ocazii mari ale lui Balan și Haita, iar in cele din urma și cei din Alexandria au ratat o șansa mare de gol, cand Lupoaica a ramas singur cu portarul. U Cluj a marcat pe banda rulanta In ultimele 20 de minute ale partidei, U Cluj a mai inscris 3 goluri. Balan a marcat din centrarea lui Bic, iar Pițan a marcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

