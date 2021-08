Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, respingerea cererii formulate de Daniel-Marius Pata de continuare a activitatii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie in functia de sef al Serviciului de combatere a coruptiei la nivel inalt. Potrivit Biroului de presa al CSM, pentru continuarea activitatii in cadrul acestei structuri, dupa incetarea mandatului, procurorul a primit un vot "da", trei "nu", iar unul a fost nul. Daniel-Marius Pata a fost numit in functia de procuror-sef al Serviciului de combatere a coruptiei la nivel inalt la inceputul anului…