- ”Ministerul Dezvoltarii este primul minister care a lansat un apel de proiecte pe Planul National de Redresare si Rezilienta, singurul minister care a contractat peste 100% din PNRR, in conditiile in care am avut cele mai multe contracte de semnat. Am indeplinit 125% din tinta PNRR si am finalizat prima…

- Potrivit ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, primele trei contracte cu finantare din Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat, in valoare totala de 53.043.390 lei, au fost semnate. Cladirile sunt din Babadag (judetul Tulcea) si contractele vizeaza reabilitarea si modernizarea…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sprijina consolidarea seismica a cladirilor prin patru instrumente de finantare si indeamna autoritatile locale sa accelereze demersurile lucrarilor de consolidare pentru proiectele finantate, a anuntat miercuri ministrul Cseke Attila, care…

- "PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata "Garda de Coasta, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementeaza proiectul "Reabilitare si modernizare sistem termoenergetic la CPC Sulina", nr. C5 B2.2.b5, investitie ce beneficiaza de finantare alocata prin Apelul de proiecte gestionat…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „Realizare infrastructura de transport verde – pista de biciclete in Comuna Sasciori” Comunicat de presa UAT COMUNA SASCIORI anunța inceperea proiectului de investiție cu titlul „Realizare infrastructura de transport verde – pista…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL ȘC. GIMN. SASCIORI, OBIECTIV – G.P.N. CAPILNA, com. SASCIORI Comunicat de presa UAT COMUNA Sasciori anunța inceperea proiectului de investiție cu titlul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE…

- COMUNA TUDORA. Comunicat de presa:„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” ,, Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național…