- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu CSA Steaua din Cupa Romaniei, ca formatia sa nu a facut un joc reusit, fiind pusa in dificultate de divizionara secunda, scrie Agerpres."Am luat un punct, dar cu siguranta puteam…

- Daniel Oprita i-a dat replica lui Florin Talpan dupa ce juristul CSA Steaua l-a criticat. Oprita a spus ca Florin Talpan nu poate fi oprit. Antrenorul lui CSA Steaua a dat de inteles ca ar vrea ca cineva din clubul Armatei sa ia atitudine in privinta lui Florin Talpan. Oprita a zis ca nu mai […] The…

- Florin Talpan l-a facut praf pe Daniel Oprita, dupa ce CSA Steaua a remizat cu Rapid, in Cupa Romaniei. Juristul „militarilor” a declarat ca echipa ros-albastra trebuia sa ii invinga pe giulesteni. Acesta a mai dezvaluit si ce salariu are Oprita in Ghencea. Florin Talpan a mai declarat ca si CSA Steaua…

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a anunțat chiar inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei ca nu va mai cotninua din sezonul viitor pe banca „militarilor”. CSA Steaua - Rapid, in grupele Cupei Romaniei, are loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe Prima Sport 1 și…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada. „Este un joc foarte important, pentru ca venim dupa o serie de…

- CSA Steaua a pierdut categoric in primul meci din Cupa Romaniei, 1-3 cu U Cluj, chiar pe Ghencea. Revenit pe banca „militarilor” dupa ce a fost suspendat la meciul cu CSM Slatina, Daniel Oprița s-a plans de arbitraj și a acuzat faptul ca arbitrii avertizeaza prea ușor antrenorii. VIDEO Daniel Oprița…

- Aprigul antrenor al CSA Steaua, Daniel Oprița, a fost banuit foarte multa vreme ca are un salariu uriaș la clubul armatei. Antrenorul CSA Steaua, Daniel Oprița, a dezvaluit care este salariul sau. Intrebat daca primește 10.000 de euro pe luna la CSA Steaua, Oprița s-a limitat sa spuna ca suma reala…

- Daniel Oprita a oferit prima reactie dupa ce CSA Steaua a egalat-o dramatic pe Chindia, in prima etapa din Liga a 2-a. Antrenorul ros-albastrilor s-a declarat multumit de rezultatul obtinut in deplasarea de la Targoviste. CSA Steaua a remizat in deplasarea de la Chindia. Bogdan Chipirliu a marcat in…