Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni, duminica, 7 februarie, ora 15:30, in meciul restanta din editia 2020 a Rugby Europe Championship, Belgia. Partida se va disputa in premiera la Craiova, pe Stadionul Ion Oblemenco. Intalnirea va avea loc fara spectatori, respectand toate normele sanitare in vigoare,…

- CFR Cluj și U Craiova se intalnesc in etapa #15 din Liga 1, fiind ultima partida a acestui tur de campionat. Costin Ștucan, Liviu Ganea și Florin Chivulete prefațeaza partida din Gruia, la GSP Live, de la 20:30. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu reacții și analiza derby-ului de…

- Ovidiu Hațegan (40 de ani) va conduce partida dintre PSG și Istanbul Basaksehir din grupa H a Ligii Campionilor, programata marți, 8 decembrie. In aceeași zi, dar mai devreme, Istvan Kovacs (36) va fluiera duelul dintre Zenit și Borussia Dortmund. Ovidiu Hațegan scrie istorie in Liga Campionilor. ...

- FC U Craiova 1948, liderul din Liga 2, joaca astazi, in primul meci al etapei a 14-a, pe teren propriu cu Metaloglobus, ocupanta locului 3. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul etapei a 14-a din Liga 2! live de…

- FCSB se poate distanța de principalele contracandidate la titlu, CS U Craiova și CFR Cluj, daca se impune astazi pe terenul celor de la Gaz Metan. Remus Dinu și fostul antrenor al celor de la Al-Hilal, Ciprian Panait, vor prefața partida de la Mediaș, in direct la GSP Live, incepand cu ora 20:30. Vom…

- Final: „U“ Craiova – Chindia 0-1. min. 84: Mai puțin de 10 minute pana la final, iar Universitatea ataca in gol. Din pacate, jocul lasa mult de dorit… min. 70: Mamut nu are nici noroc. Acesta a fost din nou aproape de un super gol, din foarfeca laterala, dar a lovit, din nou, bara. min. 66: Ultima schimbare…

- Liderul Ligii 2, FCU Craiova, a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta astazi, la Severin, in fața modestei Aerostar Bacau. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Liga 2. A fost o evoluție ștearsa a elevilor lui Dumitru Vasilica, cu multe acțiuni previzibile. In plan defensiv, formația…

- S-a reluat partida. O prima repriza destul de monotona in Banie. Așa cum a avertizat tehnicianul Craioveio inainte de meci, formația din Clinceni a prezentat și in acest meci o aparare foarte bine organizata, iar alb-albaștrii nu au reușit sa o desfaca in primele 45 de minute. Oaspeții au fost periculoși…