- In cele patru meciuri jucate pana acum in campionat, CS Navodari a acumulat opt puncte, inregistrand doua victorii si doua esecuri. Stadionul National "Arcul de Triumfldquo; din Bucuresti a gazduit astazi meciul de rugby Dinamo CS Navodari, contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale.Pentru CS Navodari…

- CS Navodari a revenit cu picioarele pe pamant! Dupa doua victorii consecutive, care o propulsasera pe primul loc in clasament, echipa constanteana a suferit un esec sever, scor 3-97 (3-54), in fata Stelei Bucuresti, intr-o partida disputata pe stadionul „Flacara” din Navodari, contand pentru etapa a…

- In trei meciuri disputate pana acum in Liga Nationala, CS Navodari a inregistrat doua victorii si un esec.Stadionul "Flacaraldquo; din Navodari a gazduit astazi meciul din etapa a treia a Ligii Nationale de rugby, grupa B, dintre CS Navodari si puternica si galonata echipa a Stelei Bucuresti. Diferenta…

- In grupa B a campionatului, CS Navodari se afla pe primul loc al clasamentului, cu opt puncte, fiind singura echipa din aceasta serie care a reusit doua victorii in primele doua etape.Stadionul "Flacaraldquo; din Navodari gazduieste sambata, 7 mai, meciul de rugby dintre CS Navodari si Steaua Bucuresti,…

- Echipa CS Navodari a reusit o victorie spectaculoasa, scor 20-17, in partida cu Politehnica Iasi, disputata in deplasare, in cadrul etapei a doua a Ligii Nationale de Rugby, Grupa B, lasand gazdelor numai punctul bonus defensiv. Formatia constanteana, antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil…

- In etapa viitoare, formatia din Navodari va juca pe teren propriu cu Steaua Bucuresti. Echipa de rugby CS Navodari a castigat si al doilea meci disputat in grupa B a Ligii Nationale, acumuland opt puncte dupa aceste confruntari.Astazi, jucatorii pregatiti de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase…

- Echipa CS Navodari a debutat cu dreptul in noul format al Ligii Nationale de Rugby, reusind sa se impuna, cu scorul de 44-37, in fata celor de la RC Grivita Bucuresti, intr-o partida desfasurata, sambata, pe stadionul „Flacara”. Jucatorii antrenati de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase au…