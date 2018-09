Stiri pe aceeasi tema

- Compania Apa Nova, care furnizeaza peste 170 de milioane de metri cubi de apa potabila in Bucuresti, Otopeni si Ilfov, are in portofoliu peste 130.000 de clienti. Potrivit datelor furnizate de companie, in 2017, media de consum pe cap de locuitor a fost de 145 de litri de apa pe zi. Comparativ…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg, care va concerta la finalul acestei luni la București, a distribuit un video din timpul protestelor din Piața Victoriei. El a ”salutat” gestul unui huligan care a lovit un jandarm, imediat dupa ce acesta a fost imbrancit peste un gard. Snoop Dogg va concerta la…

- FCSB s-a impus in returul cu Rudar Velenje, 4-0, in turul II al preliminariilor Europa League. FCSB va juca in turul III cu formația croata Hajduk Split, pe 9, in Croația, și 16 august, la București. "Am facut un joc bun in aceasta seara. Am marcat patru goluri și ne-am creat ocazii. Per total sunt…

- In Romania, peste 60% din comenzile online de mancare au fost facute in timpul CM 2018, Campionatul Mondal de Fotbal, care s-a desfasurat in perioada 14 iunie – 15 iulie 2018. Astfel, circa 62% din totalul comenzilor au fost inregistrate in apropierea orelor de difuzare a meciurilor, conform unei analize…

- In Piata Victoriei este mobilizat un numar mare de jandarmi si continua sa vina manifestanti. La un moment dat, un grup de manifestanti a blocat trecerea de pietoni din fata Guvernului spre bulevardul Ion Mihalache, existand altercatii cu jandarmii, care i-au legitimat, incercand sa ii convinga…

- Actrița Anna Szeles a facut dezvaluiri despre perioada in care a fost casatorita cu renumitul actor Florin Piersic. Anna Szeles a fost una dintre soțiile marelui artist Florin Piersic . Din mariajul celor doi a rezultat un baiat, Daniel . Florin Piersic mai are un fiu, Florin Piersic Junior, din mariajul…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca este o greseala faptul ca persoanele care protesteaza in Piata Victoriei reusesc “sa faca legea” deoarece PSD a fost votat de trei milioane si jumatate de oameni, atat pentru programul de guvernare cat si, referitor la justitie, pentru a “indrepta lucrurile”.…