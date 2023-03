CRUZIME! Un bărbat din Reteag a împușcat mortal un câine. A ajuns după gratii Un barbat de 59 de ani a ajuns dupa gratii, dupa ce a impușcat mortal un caine. Animalul a murit. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Incidentul s-a petrecut ieri, intr-o gradina din Reteag. Barbatul de 59 de ani a luat arma și a tras intr-un caine, care aparținea unui consatean. Ulterior, cainele a murit. „Totodata, in urma verificarilor efectuate a reieșit faptul ca acesta ar fi deținut, fara drept, cantitatea de aproximativ 712 grame pulbere neagra, pe care ar fi folosit-o la producerea, cu ajutorul unor prese, de muniție artizanala, pentru armele deținute in mod legal. Tot ieri, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

