Cu prilejul sarbatorilor de Craciun, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba a inițiat o campanie umanitara, ajutand cu pachete alimentare și dulciuri 248 de familii vulnerabile din județul nostru. „Ne-am indreptat atenția catre familii cu dificultați materiale, cu copii și varstnici cu venituri reduse, astfel incat sa putem aduce o bucurie in casele lor, in prag de sarbatori. In colaboare cu primariile din municipiile Alba Iulia și Aiud, orașul Abrud și comunele Galda de Jos și Șona, au fost selectate 248 de familii pentru care organizația noastra a asigurat alimente și dulciuri. Derularea de…