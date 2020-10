Stiri pe aceeasi tema

- O poveste pe care cred ca o stim cu totii este ,,Capra cu trei iezi”. Oare cine nu a auzit acasa sau la gradinita despre cumplita nenorocire abatuta peste o mama iubitoare, capra, care a ramas fara doi copilasi, niste iezi neascultatori, care au iesit din cuvantul mamucii si au fost mancati de lup,…

- Cand altii s-au resemnat sa fie bunici fara nicio ambitie, un barbat in putere la 66 de ani vrea sa construiasca 4 hectare pline de panouri fotovoltaice si turbine eoliene la el in comuna. Adica sa aduca viitorul la el acasa, impreuna cu tinerii bine pregatiti, dar si investitii de milioane de euro…

- Circulația pe podul de peste raul Trotuș din municipiul Onești a fost deschisa, marți, 28 iulie, de la ora 13,00, pe ambele sensuri. Evenimentul a fost marcat de o intalnire chiar langa acest obiectiv numai cu ziariștii a europarlamentarului Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, și…

- O femeie din Bacau a fost premiata de municipalitate cu ocazia implinirii a 100 de ani. Maria Florea a ciocnit un pahar de șampanie cu primarul Cosmin Necula, in cadrul unei mici festivitați organizate in Amfiteatrul de la Insula de Agrement. “M-am bucurat sa fiu alaturi de doamna Maria Florea și de…

- Ați mai vazut, in ultimii ani, la televizor, vreo emisiune de dezbatere politica in care sa se discute pe un ton normal, pe baza de argumente? Vreo emisiune in care invitații – politicieni – sa aiba la indemana ironii fine, explicații proprii, sa exemplifice afirmațiile? Va spun eu ca nu exista. Ceea…

- SC CRAB SA informeaza ca a finalizat lucrarile de inlocuire a instalației hidraulice aferente rezervorului de 5.000 mc din Stația de Tratare Barați investiție demarata in data de 09.06.2020 ca parte componenta a strategiei pentru asigurarea rezervei de apa a municipiului Bacau. In vederea punerii in…

- La data de 18 iulie a.c., in jurul orei 05.00, politistii Serviciului Rutier au efectuat cercetari in urma producerii unui eveniment rutier, pe raza localitatii Racaciuni. Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 74 ani, din localitatea Racaciuni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E85,…

- La inceputul acestei saptamani, Casa Județeana de Pensii Bacau a primit o noua serie de bilete la tratament balnear, al carei sejur va incepe in 26, 27, 28, 29, 30 sau 31 iulie, data variind in funcție de fiecare stațiune. Pentru cei care au depus cerere din timp ca sa beneficieze de tratament balnear…