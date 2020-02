Stiri pe aceeasi tema

- SPERANTE… Florin Dan Croitoru a fost prezentat oficial drept noul antrenor al Husanei Husi. Acesta a declarat ca a venit cu ganduri bune la Husi, principalul obiectiv fiind acela de a face o figura frumoasa in returul Ligii 3. In varsta de 41 de ani, Florin Croitoru s-a nascut la Giurgiu si a coordonat,…

- Liga 3 EXCLUSIV… Florin Dan Croitoru va fi noul antrenor principal al Husanei Husi. Acesta il va inlocui pe huseanul Catalin Nicolau, care va continua in cadrul clubului, dar pe o alta functie. Florin Croitoru este fratele lui Marius Croitoru, antrenor in prima liga la FC Botosani. In acest sezon, Florin…

- Luca Castellazzi, 44 de ani, fost portar al lui Inter intre 2010 și 2014, acum retras, a vorbit despre viitorul lui Ionuț Radu la echipa nerazzurilor. „E un portar care promite, e inca nascut in 1997. Totuși, in ciuda varstei, deja e la al doilea sezon ca titular in Serie A. E un portar cu explozie,…

- Investițiile in infrastructura. Este unul dintre subiectele pe care l-a abordat astazi la intrevederea trilaterala, presedintele tarii, Igor Dodon, premierul Ion Chicu si seful Legislativului, Zinaida Greceanii.

- Se prefigureaza „alianta de viitor”… PNL – USR Dambovita! Presedintele PNL Dambovita, Virgil Guran ii indeamna pe cetatenii judetului Post-ul Presedintele PNL Dambovita: „Foarte important este sa mearga lumea la vot” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zile libere 2019. Anunț important pentru angajați! Cum se schimba, anul acesta, situația de Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei. Zile libere din 2019. Cum se schimba, anul acesta, situația de Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei? Guvernul este obligat sa stabileasca anual, in primele…

- "Bravo lui Boloni", a scris Marc Degryse, un fost important international belgian, intr-un articol pentru revista Sport/Foot Magazine, dupa ce Royal Antwerp, echipa tehnicianului roman, a invins-o duminica pe FC Bruges, liderul campionatului Belgiei (2-1). "La Antwerp, Ladislau Boloni…

- "Au trecut zece ani de-atunci. Am avut cancer de rect, cu metastaze pe lobul mic al ficatului. Doua metastaze. Am fost operat in Franta, la Nisa, si mi-a fost taiat jumatate. Operatia a durat sapte ore si jumatate. Am facut chimioterapie trei luni, radioterapie, operatia si alte sase luni chimioterapie.…