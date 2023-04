Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Salvați Copiii a dotat 107 unitați medicale (secții de neonatologie, terapie intensiva neonatala, secții de pediatrie și Obstetrica-Ginecologie) din toate județele țarii, cu peste 1.200 de echipamente vitale, investind peste 8.700.000 de euro. Efortul Salvați Copiii de a intari maternitațile…

- Școala I. Osnovna Skola Cakovec din Croația a fost timp de cinci zile gazda celei de-a treia mobilitați din cadrul proiectului de schimb interșcolar din cadrul Programului Erasmus+, acțiunea KA2, cu titlul ,,Struggle Against Values Extinction – SAVE”, numar de referința 2020-1-RO01-KA229-080276_1. Alaturi…

- Intrebarea care a stat pe buzele multora este aceea daca este corecta teoria conform careia cutremurele din zona Gorjului ar putea fi provocate de exploatarile pentru gaze de șist din zona. La aceasta, expertul seismolog a spus ca este nevoie de cercetari amanunțite pentru a stabili corelația cauza…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a reusit un salt de cinci pozitii si a urcat pe locul 27 in clasamentul Cupei Davis. Tricolorii au invins Thailanda la Nonthaburi cu scorul de 3-2, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis. In septembrie, Romania va juca pentru accederea in calificarile…

- Ministerul Apararii a anuntat astazi despre o noua evoluție spectaculoasa a sportivei Irina Ringaci pe arena internaționala. Luptatoarea Centrului Sportiv al Armatei Naționale a cucerit medalia de bronz la turneul internațional Zagreb Open (Croația), categoria 68 kg. In ultima partida, Irina a invins-o…

- Ministerul ucrainean de Externe l-a criticat marți pe președintele croat Zoran Milanovic pentru ca a declarat ca peninsula Crimeea nu va reveni niciodata in mainile Ucrainei. Autoritațile din Ucraina, care a pierdut regiunea de la Marea Neagra in 2014, au calificat comentariul drept „inacceptabil".…

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 65 de ani a decedat la gara de sud. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc in jurul orei 07:15. Urmare a apelului Unic de Urgența la 112, la fața locului imediat s-a deplasat grupa operativa pentru documentare și stabilirea tuturor circumstanțelor,…