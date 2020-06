Stiri pe aceeasi tema

- Deloitte Romania deschide inscrierile pentru cea de-a 21-a ediție a competiției Technology Fast 50 Europa Centrala, adresata companiilor locale mari și mici din domeniul tehnologiei, din sectorul public sau privat, care inregistreaza o creștere accelerata. Desfașurata simultan in alte 17 țari din Europa…

- Romania a urcat in grupa a treia valorica, in vederea abordarii calificarilor pentru Campionatul European de handbal masculin din 2022, care va fi organizat de Ungaria și Slovacia. Tragerea la sorți a grupelor preliminare va avea loc in 16 iunie, conform comunicatului Federației Europene de specialitate.…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) lanseaza un program pentru elaborarea de rapoarte de analiza si cercetare dedicat dezvoltarii companiilor medii listate in tari selectate in care banca investeste, iar companiile din Romania incluse in program sunt: Bittnet, Conpet, Patria Bank,…

- Meciurile din campionatul profesionist de fotbal din Coreea de Sud vor fi transmise in direct in 17 tari incepand cu anul 2020, a anuntat joi Federatia de profil de la Seul, citata de Yonhap, potrivit Agerpres.Cu putin timp inainte de startul noului sezon competitional intern, Federatia a…

- Elena Axinte a plecat in august 2019 intr-o calatorie prin lume cu motocicleta, traversand Balcanii si Orientul Mijlociu. Planul de a ajunge in America de Nord, prin Siberia, a fost pus pe pauza temporar: e blocata de o luna in Arabia Saudita.Damasc, SiriaCand a pus la cale acest plan, de a vedea lumea…

- Croatia, care asigura presedintia semestriala a Uniunii Europene, a anuntat vineri ca summitul despre Balcanii de Vest prevazut pentru luna mai la Zagreb va fi organizat prin videoconferinta din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit AFP. Intrevederea ii va reuni la 6 mai pe liderii…

- Presedintia croata a Uniunii Europene a amanat, din cauza epidemiei de coronavirus, summitul pentru vestul Balcanilor programat in 7 mai, la Zagreb, informeaza AFP miercuri, citata de Agerpres. In capitala Croatiei urmau sa se reuneasca reprezentantii la cel mai inalt nivel ai candidatelor balcanice…

- Slovenia introduce de sambata carantina obligatorie pe o perioada de 14 zilele pentru toate persoanele, cetateni sloveni sau straini, care intra pe teritoriul tarii, in contextul epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit guvernului, vor fi exceptate persoanele…