- Mai multi constructori auto germani, printre care Volkswagen si Mercedes-Benz, vor relua saptamana viitoare productia la unele uzine din Germania, dupa ce autoritatile de la Berlin au relaxat restrictiile destinate limitarii raspandirii coronavirusului, transmite Reuters, citata de Agerpres. Cancelarul…

- Germania a inregistrat 2.082 de noi contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, iar bilantul total al infectarilor a crescut la 125.098, a anuntat marti Institutul de boliinfectioase Robert Koch, relateaza Reuters.

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…

- Germania va avea nevoie in viitor de o lege care sa garanteze aprovizionarea cu medicamente in tara, a declarat marti pentru cotidianul Bild ministrul german de interne Horst Seehofer, in contextul in care lumea se confrunta cu pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. El a spus ca Germania…

- Ministrul de externe spaniol Arancha Gonzalez a propus marti cresterea bugetului Uniunii Europene pentru a putea reduce efectele crizei cauzate de epidemia COVID-19, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, provincia Hubei, motiv pentru care autoritatile au decis sa ridice, incepand de astazi, masurile de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.Wuhan, capitala provinciei Hubei, va…

- Turcia a identificat 12 noi cazuri de coronavirus, crescand la 18 numarul total al imbolnavirilor, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca.Ministrul a declarat ca doua dintre noile cazuri au legatura cu primul caz raportat in tara, in timp ce alte sapte persoane au calatorit din…

- Ministrul afacerilor Externe anunta constituirea unui grup operativ la Ambasada Romaniei la Roma, dupa aparitia mai multor cazuri de coronavirus in Lombardia si Veneto, unde sunt multi cetateni romani. In zona, autoritatile au decis inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive…