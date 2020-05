Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca, insoțit de o echipa de medici militari din Romania, a ajuns astazi la Chișinau. Delegația Romaniei a venit in țara noastra cu scopul de a acorda ajutor in lupta cu COVID-19.

- Armata rusa a anuntat duminica trimiterea a circa 100 de virologi militari "experimentati" in Italia, unde sambata s-au inregistrat aproape 800 de decese in 24 de ore din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP."O suta de virologi si de epidemiologi cu o mare experienta in lupta impotriva…

- Turcia a ucis 21 de militari sirieni si a distrus piese de artilerie, ca represalii fata de uciderea a doi militari turci in regiunea Idleb, au declarat vineri surse din cadrul Ministerului turc al Apararii pentru agentia oficiala turca de presa Anadolu, relateaza Reuters.

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA, potrivit Agerpres.Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de…

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA. Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de echipamente pot ajunge la…

- Ministrul american al Apararii a avertizat, sâmbata, europenii ca autorizarea echipamentelor telecom chineze Huawei pentru construirea rețelelor 5G risca sa ”amenințe” NATO, relateaza AFP.”Daca nu înțelegem amenințarea și nu reacționam, va putea în cele din urma…

- Cel putin cinci militari turci au fost ucisi luni, intr-un atac de artilerie al fortelor lui Bashar al-Assad asupra unui post de observatie turc, in regiunea Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat luni Ministerul turc al Apararii, citatde postul turc de televiziune NTV, relateaza Reuters potrivit…

- Cel putin cinci militari turci au fost ucisi luni, intr-un atac de artilerie al fortelor lui Bashar al-Assad asupra unui post de observatie turc, in regiunea Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat luni Ministerul turc al Apararii, citatde postul turc de televiziune NTV, relateaza Reuters.