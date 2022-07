In ultimii cinci ani, numarul medicilor de familie din Iasi a scazut cu aproximativ 10-: daca in 2016 erau aproximativ 450 de medici de familie, in anul 2022 numarul lor a scazut la 407. Desi este o scadere importanta, conf. dr. Liviu Oprea, presedintele Colegiului Medicilor (CM) Iasi, sustine ca inca nu avem motive de ingrijorare ca nu va mai avea cine sa ne trateze. La nivel national insa, reprezentantii Colegiului Medicilor din Romania spun ca exista previziuni ca in zece ani vom avea o lipsa de medici de familie, mai ales in conditiile in care acum aproape jumatate dintre acestia au varsta…