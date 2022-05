Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat rezervele internationale ale bancii centrale a Rusiei dupa invazia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara…

- „Un razboi nu este in interesul nimanui”, i-a spus vineri presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Joe Biden, intr-un apel video securizat, potrivit televiziunii chineze de stat CCTV, transmite AFP. „Criza ucraineana nu este un lucru pe care dorim sa-l vedem” avand loc, i-a spus Xi lui…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa sedinta cu sefii institutiilor de verificare si control, ca nu va permite nimanui sa profite de situatia actuala, generata de conflictul armat din Ucrana, incat sa se ajunga la „cresterea nejustificata a pretului la carburanti”. „Statul roman are obligatia…

- Consiliul Concurentei a anuntat, joi, ca monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub…

- Numarul persoanelor care au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei ruse a ajuns la 2,1-2,2 milioane de persoane, a anunțat, miercuri, ONU, potrivit The Guardian. Inaltul comisar al ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, a declarat in timpul unei vizite la Stockholm ca, in loc sa vorbeasca despre…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, dupa ședința CSAT, doua decizii strategice ale Romaniei: creșterea la 2.5% din PIB a cheltuielilor pentru aparare și asigurarea independenței energetice prin dezvoltarea energiei regenerabile și a energiei nucleare. Președintele a precizat ca s-a decis sa…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…