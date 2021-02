Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, informeaza Reuters.

- Noii lideri militari din Myanmar se pregatesc sa o acuze de tradare pe Aung San Suu Kyi, lidera de facto a guvernului civil din momentul loviturii de stat militare de luni, relateaza dpa, citand informatii care circula in social media. Aung San Suu Kyi a fost retinuta luni la primele ore…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun tara din nou sub dictatura.…

- Armata din Myanmar a declarat luni stare de urgenta pe o perioada de un an si a numit un general presedinte interimar dupa arestarea liderei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, a presedintelui Win Myint, a altor oficiali din Liga Nationala pentru Democratie (LND), dar si din

- Poliția din Romania nu glumește. Dupa ce salariile bugetarilor au fost inghețate, oamenii legii au discutat cu ministrul de Interne Lucian Bode, insa fara rezultat. Sindicaliștii din poliție au convenit sa nu mai dea amenzi incepand de astazi. O buna parte din amenzile aplicate de oamenii legii erau…

- CARAS-SEVERIN – Iar masca de protectie ramane o problema. Doar in weekendul care tocmai s-a incheiat, 479 de caraseni au fost prinsi fara acest accesoriu obligatoriu… Politia judetului ne informeaza ca, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie, s-au sesizat din oficiu in legatura cu o petrecere privata,…