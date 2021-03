Criză de calificare a funcționarilor? Costurile pentru consultanța externă în ministerele germane au explodat Peste 20.000 de bugetari lucreaza în Cancelaria de la Berlin și în ministerele federale. Cu toate acestea, sute de milioane de euro din bani publici sunt platite consultanților externi. Mai ales în anul pandemiei de Covid-19, cheltuielile pentru expertiza externa au explodat.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor pus la dispoziția Tagesspiegel, guvernul federal cheltuise deja peste 186,1 milioane de euro pentru consiliere externa, doar în prima jumatate a anului 2020. La ministerul Finanțelor, condus de Olaf Scholz (SPD) creșterea a fost de 600%, dar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

