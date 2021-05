Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru ales al Samoa Viam Naomi Matafa a fost eliminat din Parlamentul din tara Pacificului, dupa ce fostul ministru, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, a refuzat sa cedeze puterea, in ciuda pierderii alegerilor din luna aprilie.

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale, potrivit Mediafax. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit…

- Prima repriza a meciului dintre CS Universitatea Craiova și FC Botoșani a fost una extrem de tensionata. Nu doar pe teren au fost nervi, unde s-au doua cartonașe galbene (Țiganașu și Vatajelu), ci și in tribune, unde au avut loc scene reprobabile. ...

- Mass-media din strainatate nu este interesata de evenimentele din Moldova foarte des. Poate doar de cele mai importante dintre acestea – spre exemplu, alegerile prezidențiale. Astfel, Leah Green, corespondenta The Guardian și autoarea clipurilor video privind scaderea natalitații in Europa «Europe’s…

- Ca in fiecare an, nelipsite au fost și celebrele „perle” de la simularea examenului de Bacalaureat.(https://www.gandul.ro/) ,,Rolul notațiilor in fragmentul de mai jos este unul democratic in care ne este prezentat o scena din trecut intr-o «odaie modesta de mahala», autorul face referința la obiceiurile…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta, prin Presedintele Consiliului Judetean Constanta, a solicitat Asociatiei Club Sportiv "Academia de Fotbal Farul Constantaldquo; returnarea sumei de 499.365,52 lei. Actiunea UAT a fost respinsa atat de Tribunalul Constanta, cat si de Curtea de Apel…

- Polițiștii de la transporturi, cu sprijinul altor forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, au efectuat 221 de percheziții, in 34 de județe și in Bucuresti, la o grupare banuita ca ar fi falsificat, prin contrafacere, diplome de studii…

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in Myanmar, dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, care manifestau in mai multe orase impotriva loviturii de stat din 1 februarie . Este cea mai sangeroasa zi, dupa schimbarea brutala a fostului regim, informeaza The Guardian. Ko…