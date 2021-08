Criza climatică, una dintre principalele cauze ale amplorii incendiilor de vegetaţie (premierul grec) Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis vede criza climatica drept una dintre principalele cauze ale incendiilor forestiere devastatoare din tara sa, relateaza dpa.



"Subliniez ca nu este vorba despre schimbare climatica, este o criza climatica. Si noi ca tara suntem parte din asta", a spus el in cadrul unei conferinte de presa de la Atena de joi.



Incendiile au fost favorizate de un val de caldura de zece zile care a lasat tara intr-o seceta completa, a spus el, pledand ca problema mediului sa fie transformata intr-o prioritate nationala.



Mitsotakis a subliniat…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

