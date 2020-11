2020 se dovedește un an foarte prost pentru afacerile la inceput de drum, criza determinand investitorii sa-și amane planurile. In acest context, numarul societaților comerciale inființate in primele noua luni a scazut cu un sfert fața de perioada similar a anului trecut. Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele noua luni din 2020 cu 24%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 80.965, din care 56.762 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului și prezentate de Agerpres. Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate…