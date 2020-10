Mii de manifestanti adunati sambata seara la Sofia au cerut demisia guvernului si au aplaudat criticile venite de la Bruxelles privind lipsa unor rezultate tangibile in combaterea coruptiei din Bulgaria, transmite AFP preluat de agerpres. "Europa ne-a auzit si ne-a vazut!" a exclamat unul dintre organizatori, avocatul Nikolai Hagighenov, aplaudat de aproximativ 5.000 de manifestanti.



"Noi suntem cei care am deschis ochii si urechile Europei. Vrem sa fim o tara membra demna a Uniunii Europene", a declarat sculptorul Velislav Minekov.



Scandand "Demisia" si "Mafia" in fata sediului…